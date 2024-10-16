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В Новороссийске мужчина пришел к соседям в гости и открыл стрельбу из ружья

В Новороссийске мужчина обстрелял из охотничьего ружья своих соседей

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Shutterstock

В Новороссийске мужчина выстрелил в соседку и ее мужа, к которым пришел в гости, сообщили в полиции Новороссийска.
 
Как установили правоохранители, стрельба произошла в хуторе Ленинский путь из-за «конфликта на бытовой почве». В результате инцидента в больницу с огнестрельными сквозными ранениями нижних конечностей и переломом тазобедренной кости попала 51-летняя местная жительница.

Выяснилось, что телесные повреждения женщине причинил 57-летний сосед, пришедший в гости. После застолья между ним и мужем пострадавшей случилась ссора, после чего гость вернулся к себе домой и принес оттуда одноствольное охотничье ружье, заряженное дробью. Он выстрелил в хозяйку дома и легко ранил в ногу ее супруга.

Мужчине уже предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, он находится под стражей.

На прошлой неделе пьяный житель Нижнего Тагила открыл стрельбу из ружья по соседям в СНТ, когда те зашли вечером на территорию, которую мужчина считает своей.

Ранее в Ленобласти 70-летняя женщина выстрелила в незнакомую пенсионерку из-за ягод и грибов.

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