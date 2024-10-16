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«Вишенка на торте»: синоптик о погоде в Москве на следующей неделе

Синоптик Варакин: в начале следующей недели москвичей порадует теплая погода

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Depositphotos

В ночь на пятницу и на субботу в Москве и Московской области ожидаются заморозки: примерно -4... -6°C. Однако унывать не стоит, поскольку начало следующей недели готовит теплый сюрприз. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Вишенка на торте: начиная с воскресенья половина следующей недели пропитается теплой порцией воздуха. Температуры будут +7,+9 градусов днем, и ночные часы будут теплыми: от +2 до +6 градусов. Ощутим комфортную погоду без осадков», — спрогнозировал Варакин.

17 октября, по его словам, на северо-востоке и юго-востоке столицы ожидаются небольшие дожди.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявлял, что снег с дождем, которые накрыли столицу в понедельник, — кратковременное явление. По его словам, в ближайшие дни жителей столицы ждет типичная осенняя погода. Со среды температура воздуха в Москве и Подмосковье будет приближаться к климатической норме, отметил метеоролог.

Ранее москвичей призвали пока что не «переобувать» автомобили.

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