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Союз защиты прав потребителей потребовал снять с продажи все продукты с мальтитом

Глава НСЗПП Шапкин: все продукты с мальтитом следует снять с продажи

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Илья Питалев/РИА Новости

После сообщений о якобы массовом отравлении россиян зефиром с мальтитом всю продукцию с содержанием этого дешевого сахарозаменителя пизвали снять с продажи. С такой инициативой выступил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Эксперт напомнил, что чаще всего мальтит, который по сути является дешевым аналогом сахара, используют при производстве напитков.

«Он почему-то стал сейчас сахарозаменителем, но я считаю, что сейчас нужно снимать с продажи все продукты с таким содержанием. Уже есть пострадавшие», — подчеркнул Шапкин в беседе с НСН.

Он добавил, что после случившегося Роспотребнадзору предстоит проверить всю продукцию производителя зефира, которым отравились российские покупатели, подчеркнув, что такой инцидент должен привести к серьезной инспекции.

Напомним, на днях сообщалось, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» — у съевших его началась диарея, тошнота, боль в животе. Позже стало известно о десятках отравившихся зефиром «Жизель» из супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток». В X5 Group сообщили, что все продажи зефира с мальтитным сиропом в торговых сетях «Пятёрочка» и «Перекрёсток» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru остановлены, а фабрика-производитель собралась подать в суд из-за публикаций об отравлениях, заявив, что это случилось из-за переедания. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснила причины массового отравления россиян зефиром.

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