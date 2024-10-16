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В Тульской области трое мужчин напали на подростка и подожгли его одежду

В Тульской области трех мужчин будут судить за нападение на подростка

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Трое жителей Новомосковска предстанут перед судом за разбойное нападение на несовершеннолетнего, мужчины ограбили юношу и подожгли его одежду. Об этом сообщает прокуратура Тульской области.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года, 25-летний туляк в одном из мессенджеров предложил за денежное вознаграждение избить несовершеннолетнего закладчика, якобы присвоившего наркотики.

Мужчина привлек к выполнению «задания» двух приятелей — 28-летнего жителя Щекинского района и 36-летнего уроженца Белоруссии. 23 ноября мужчины приехали в Новомосковск, вооружились устройством для сигнальной петарды с зарядом, скрыли лица под балаклавами и напали на подростка. Мужчины избили его и ограбили, а после сожгли одежду молодого человека.

Личности злоумышленников удалось установить, в отношении подельников было возбуждено уголовное дело о разбое, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, мужчинам могут грозить длительные сроки заключения.

Ранее в Челябинске подростки похитили мигранта и заставляли его лаять.

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