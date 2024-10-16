Жительницу Самары задержали за поджог вышки связи с помощью наркоманов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала девушку в Самаре за поджог вышки связи по заданию ВСУ. Сообщение передает РИА Новости.

По данным ФСБ, задержанная родилась в 2003 году. Она связалась с представителем Украины и организовала поджог из-за материального вознаграждения, использовав для этого знакомых наркозависимых. Также, как сообщили в ФСБ, она намеревалась поджечь релейный шкаф на железнодорожной станции в Самаре, для чего ею была подготовлена горючая смесь и инструменты.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Ее наркозависимым подручным вменяется «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Все вышеперечисленные задержаны и заключены под стражу.

До этого жители села в Башкирии свалили вышку связи из-за опасений о вреде 5G.

Отмечается, что в данном населенном пункте такое происходит не в первый раз. Несколько лет назад другой столб сбили трактором. Журналисты хотели получить комментарий у главы населенного пункта, но не смогли дозвониться до него.

Ранее доктор Мясников посоветовал жить в джунглях тем, кто боится вышек сотовой связи.