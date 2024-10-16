В Молочном союзе ответили, почему в России дорожает сливочное масло

Рост спроса на молочную продукцию, увеличение производства и нехватка внутренних объемов молочного сырья привели к подорожанию сливочного масла в России. Об этом Pravda.Ru рассказала председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

«У нас не хватает молока — сырья. Кроме того, у нас в этом году как никогда — уже 10 лет такого не было — выросло потребление молочной продукции. Если в ковидное и даже доковидное время, когда начались санкции, у нас оно упало до 165 кг на человека, то сегодня это 270 кг», — уточнила эксперт.

По ее словам, в стране также не хватает коров. При этом в этих условиях наблюдается рост производства молочной и кондитерской продукции, что также оказывает свое влияние, отметила Маницкая. Из-за этого молоко приходится закупать за границей, в первую очередь в Белоруссии.

16 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. По данным «Росстата», розничные цены на сливочное масло в России за август и сентябрь выросли на 7,98%, а с начала года — на 17,96%. За первую неделю октября рост составил 1,6%.

Ранее сообщалось, что в России вырос «индекс кофе с бутербродом».