Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Молочном союзе ответили, почему в России дорожает сливочное масло

Специалист Маницкая: нехватка коров привела к росту цен на сливочное масло

close
Depositphotos

Рост спроса на молочную продукцию, увеличение производства и нехватка внутренних объемов молочного сырья привели к подорожанию сливочного масла в России. Об этом Pravda.Ru рассказала председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

«У нас не хватает молока — сырья. Кроме того, у нас в этом году как никогда — уже 10 лет такого не было — выросло потребление молочной продукции. Если в ковидное и даже доковидное время, когда начались санкции, у нас оно упало до 165 кг на человека, то сегодня это 270 кг», — уточнила эксперт.

По ее словам, в стране также не хватает коров. При этом в этих условиях наблюдается рост производства молочной и кондитерской продукции, что также оказывает свое влияние, отметила Маницкая. Из-за этого молоко приходится закупать за границей, в первую очередь в Белоруссии.

16 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил в Минэкономразвития обращение с просьбой урегулировать цены на сливочное масло. По данным «Росстата», розничные цены на сливочное масло в России за август и сентябрь выросли на 7,98%, а с начала года — на 17,96%. За первую неделю октября рост составил 1,6%.

Ранее сообщалось, что в России вырос «индекс кофе с бутербродом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами