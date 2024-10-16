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Врач объяснила, кому не подходит безглютеновая диета

Врач Тананакина: безглютеновая диета не нужна здоровым людям

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Непереносимость глютена (растительный белок, содержащийся в злаковых культурах) может проявляться через вздутие живота, диарею, боли и другие симптомы. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.

«Но безглютеновая диета не нужна здоровым людям, если у них нет этих симптомов. Безглютеновые продукты не всегда полезнее, и лучше придерживаться сбалансированного рациона», — посоветовала специалист.

По ее словам, быть особенно внимательными при выборе хлеба следует людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), такими как синдром раздраженного кишечника или целиакия.

В 2024 году ученые из Университета Макмастера в Канаде обнаружили, что внутренняя выстилка верхнего отдела кишечника, называемая эпителием, играет активную роль в запуске аллергической реакции на глютен. Результаты исследования опубликованы в журнале Gastroenterology.

По словам специалистов, точное знание локализации иммунного ответа может помочь в разработке новых лекарств и повышении эффективности их доставки к нужным участкам кишечника.

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