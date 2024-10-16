Россиянам объяснили, нужно ли принимать БАДы и витамины осенью и зимой

Принимать витамины и биологически активные добавки (БАДы) осенью и зимой стоит только при доказанном дефиците определенных веществ. Об этом Pravda.Ru рассказала интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

По ее словам, чтобы определить недостаток витаминов, нужно пройти обследование, сдать анализы и сообщить врачу о своих симптомах. Эксперт уточнила, что после этого можно будет назначить пациенту соответствующее лечение. Она также подчеркнула, что неправильный прием витаминов может привести к негативным последствиям, например, нарушению усвоения других витаминов и минералов.

«Человек не знает, в какое время надо пить какой витамин. Он берет железо, запивает кофе, чаем — железо не усваивается. Неправильный прием группы витаминов тоже не дает усвоение, а иногда просто начинает другие витамины подавлять в организме», — объяснила Шарапова.

Врач-патологоанатом, специалист по фармакологии и токсикологии Александр Эдигер до этого говорил, что сегодня с пищей невозможно получить необходимое количество витаминов, микроэлементов при любом рационе. Это говорит о пользе биологически активных добавок, которые не нужно «презирать» и игнорировать, уточнил он.

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