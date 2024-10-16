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Синоптик пообещал москвичам снежную неделю

Синоптик Старков: снег в Москве прогнозируется на всю неделю

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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Эта неделя в столичном регионе отличается неустойчивой и «по-предзимнему» прохладной погодой. Снег будет идти до конца недели, хотя и не так интенсивно, как в начале, рассказал синоптик Gismeteo Леонид Старков в беседе с Общественной Службой Новостей.

Осадки на этой неделе не сформируют снежный покров – достаточно быстро выпавший снег будет таять. Особенно с учетом того, что сегодня температура воздуха будет колебаться от +2 до +5 градусов, а во второй половине недели станет на 3 градуса теплее, пообещал Старков.

Напомним, в Гидрометцентре до этого сообщили, что уже больше половины территории России покрыто снегом. Так, он усыпал землю практически по всей территории Дальнего Востока, кроме Сахалина и Приморья. Зимняя погода уже пришла во многие регионы Сибири, за исключением Омской и Новосибирской областей. Также снег идет на северном Урале и на части регионов европейской части РФ: Архангельской области и Ненецком автономном округе.

Ранее синоптик призвал москвичей пока что не «переобувать» автомобили.

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