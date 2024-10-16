Диетолог назвала россиянам самые вредные и самые полезные сладости

Самые вредные сладости – это те, которые содержат искусственные подсластители. Регулярное их потребление приводит к набору лишнего веса, снижению иммунитета, а также становится источником питания для патогенной кандидозной флоры кишечника, объяснила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с Общественной Службой Новостей.

Искусственные подсластители содержит большая часть продающихся в магазине сладостей, но их вред значительно выше, чем у обычного сахара. Так, сахароза для организма является привычным рафинированным сахаром и при переваривании распадается на глюкозу и фруктозу, дает энергию и быстро «сжигается». А вот заменители сахара чаще преобразуются в жир и несут другие негативные последствия. К примеру, фруктоза при частом потреблении не дает вырабатываться гормону лептину, который отвечает за регуляцию аппетита. Из-за этого человек начинает переедать, а его инсулиновые рецепторы теряют чувствительность. Все это повышает в организме уровень холестерина, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рассказала врач.

Другой популярный заменитель сахара – аспартам, который сильно снижает уровень серотонина, необходимого для психического здоровья.

«Потребителями этих сладких молекул являются представители патогенной, кандидозной флоры кишечника – можно сказать, грибы. Они разрастаются в геометрической прогрессии, подавляя полезную флору и занимая все площадки в кишечнике, снижая тем самым иммунитет», — подчеркнула Королева.

Кишечник в таких условиях не помогает выработке серотонина и дофамина, витаминов группы B и других микроэлементов. Однако такие сладости можно есть, просто стараться делать реже, добавила диетолог. Ни сахарозаменители, ни обычный сахар не навредят при отсутствии противопоказаний и потреблении в меру – не более двух чайных ложек в день.

Королева посоветовала чаще заменять сладости на более полезную альтернативу – сезонные фрукты и ягоды, мед, стевия, кэроб, топинамбур.

Психиатры объяснили, какие добавки в продуктах приводят к развитию деменции.