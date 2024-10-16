Врач рассказала, чем опасен лишний вес у пожилых

Лишний вес у пожилого человека может спровоцировать болезни сердца, а также увеличивает нагрузку на суставы, особенно на коленные и тазобедренные, а также позвоночный столб. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, в этом случае на сердце приходится дополнительная нагрузка.

«Чем больше масса тела, тем больше усилий приходится прилагать сердцу для ее обслуживания. Повышается давление, чтобы протолкнуть кровь, и в итоге развивается гипертония», — пояснила врач.

Кроме того, из-за этого могут возрасти риски развития инфаркта и инсульта. Избыточный вес также приводит к формированию инсулинорезистентности и сахарному диабету. Чтобы оценить свое состояние, Соломатина советует измерить индекс массы тела с помощью специального калькулятора в интернете. По ее словам, результат от 25 до 30 сигнализирует о лишнем весе.

Ученые Американского онкологического общества в Атланте до этого установили, что избыточный вес и ожирение повышают риск развития второго первичного рака.

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