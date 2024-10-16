Родные погибших в Охотском море отца и сына заявили о халатности госструктур

Семья Ильи и Сергея Пичугиных, которые сбились с маршрута в Охотском море и погибли, обвинила государственные структуры в том, что те халатно отнеслись к поискам пропавших туристов. Об этом стало известно Mash.

Близкие утверждают, что представители регионального управления МЧС и прокуратуры работали недобросовестно.

По данным канала, родственники Пичугиных многократно просили продолжать поиски, но в ведомствах им отвечали, что денег на привлечение вертолетов нет — якобы каждый вылет обходится в 1 млн руб. Пропавших пришлось разыскивать своими силами.

При этом несколько раз спасатели все же исследовали местность с помощью вертолета, однако на борт семью Пичугиных брать отказывались. Родственники считают, что смогли бы разглядеть своих близких в море, если бы их пустили на борт воздушного судна.

Накануне дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось выжить.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом Сергеем и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. Он за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее в Карелии банка варенья спасла рыбака, оказавшегося на острове после шторма.