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Врач предупредил об опасности сухого воздуха в квартире

Врач Кондрахин: сухой воздух в квартире может негативно отразиться на коже

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Depositphotos

Сухой воздух в квартире из-за отопления может негативно отразиться на коже, слизистых и состоянии волос. Об этом «Москве 24» рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, это также грозит появлением тяжелого дыхания, потому что организму придется потратить большое количество энергии для того, чтобы увлажнить воздух легкими. Кроме того, сухая слизистая носа сделает организм более уязвимым перед инфекциями. На ней также может оседать пыль, что может затруднять дыхание, указал эксперт.

Врач порекомендовал ненадолго открывать окна хотя бы раз в час, а также увлажнять воздух в помещении.

«Подойдет любой увлажнитель, вплоть до тазика, трехлитровой банки: ставим ее в районе батареи, чтобы жидкость потихоньку испарялась. Либо можно насыщать воздух из пульверизатора. Также можно использовать специальный увлажнитель, купленный в магазине», — заключил Кондрахин.

Врач-оториноларинголог «СМ-Клиника» Асият Зиркуева до этого рассказала «Газете.Ru», что холодный и сухой воздух могут приводить к носовому кровотечению.

Ранее врач рассказала, почему нельзя пользоваться кухонной утварью из пластика черного цвета.

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