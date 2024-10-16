Шторм в 11 баллов надвигается к месту в Охотском море, где спасли дрейфовавшего туриста

К месту в Охотском море, где накануне спасли дрейфовавшего два месяца российского туриста Михаила Пичугина, надвигается шторм в 11 баллов. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, из-за мощного циклона погода в ближайшие сутки в Охотском море испортится.

«Начнутся сильные осадки в виде дождя, местами со снегом, задует штормовой ветер в порывах до 25-30 метров в секунду, по шкале Бофорта – это предпоследний 11-бальный «жестокий шторм», — сказал синоптик.

Тишковец добавил, что при таких условиях может возникнуть водяная пыль с ухудшением видимости до нескольких десятков метров. Ночная температура воздуха понизится до -1°C — +4°C, днем — от +4°C до +9°C. Температура воды будет составлять +2°C — +4°C. Оказавшись в такой воде, человек обычно замерзает через 5-10 минут.

По мнению синоптика, выжить в таких условиях Пичугину было бы практически невозможно.

Накануне дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось выжить.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. Он за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее в Карелии банка варенья спасла рыбака, оказавшегося на острове после шторма.