В Бурятии дети едва не спалили двухквартирный дом

В Муйском районе Бурятии дети устроили пожар в двухквартирном доме, возгорание тушили почти час. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

Инцидент произошел в поселке Таксимо на севере республики, в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме. К моменту прибытия огнеборцев пламя охватило одну из комнат на втором этаже, из дома самостоятельно эвакуировались трое детей и один взрослый.

С пожаром удалось справиться за час, пострадавших нет, огнем повреждено 20 кв. м. По предварительной информации, причиной возгорания стала детская шалость.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области четвероклассник умудрился сжечь дом и машину соседей, пока играл со спичками. Огонь успел уничтожить второй этаж и хозпостройку за считанные минуты. Перед тем, как устроить пожар, школьник вырвал цветы на соседской клумбе и испортил ореховое дерево. Однако родители вставали на защиту сына, сейчас с мальчиком беседуют правоохранители.

Ранее в Красноярском крае ребенок устроил пожар в доме и не смог спастись.