В двух аэропортах Сибири задерживаются рейсы из-за тумана

В двух аэропортах в Сибири — в Новокузнецке и Барнауле — задерживаются рейсы из-за тумана и других неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всего задержано 15 рейсов авиакомпаний «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Редвингс», следовавших в Москву, Барнаул и Новокузнецк.

16 октября главный специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд анонсировал сильные морозы в четырех российских регионах. Морозы ожидаются на севере Красноярского края, в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье, причем температура будет 6-10°С ниже нормы. В Иркутской области ожидается падение показаний термометра до -18°С. В Забайкалье температура воздуха понизится до -21°С.

До этого в Калининграде из-за тумана задержали более десяти рейсов.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга самолет задержался на 2,5 часа из-за сообщения о минировании.