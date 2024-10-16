В Тернопольской области Украины произошел пожар на промышленном объекте

В Тернопольской области на западе Украины на промышленном объекте после взрывов произошел масштабный пожар. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Вячеслав Негода в своем Telegram-канале.

«Россия нанесла удар по одному из промышленных объектов на территории области, в результате чего возник масштабный пожар», — написал он.

По данным Негоды, для ликвидации возгорания привлекли 45 спасателей на 12 единицах специальной техники.

Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

В ночь на 16 октября местный телеканал ТСН сообщал о взрывах в районе Тернополя.

Утром 16 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Западе заявили, что Украина уже проиграла России.