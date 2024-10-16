Дрейфовавший два месяца в Охотском море россиянин рассказал, как ему удалось выжить

Дрейфовавший два месяца в Охотском море Михаил Пичугин рассказал, как ему удалось выжить. Его слова передает корреспондент РИА Новости.

«Ну как, с Божьей помощью. Водичку собирали дождевую. Ноги мокрые были, холодно. Но «Монгол» спальник был, там верблюжья шерсть. Ноги мокрые, под него залезаешь, поерзаешь, согреешься», — сказал он.

16 октября стало известно, что власти Магаданской области помогут спасенному в Охотском море Михаилу Пичугину добраться до Улан-Удэ, если он в ближайшее время соберется улететь домой.

9 августа Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших не удавалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. 46-летний Михаил Пичугин пробыл в открытом море 67 дней. Он за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил. Спасенного доставили в больницу Магадана.

Ранее в Карелии банка варенья спасла рыбака, оказавшегося на острове после шторма.