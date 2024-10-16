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Психиатр назвал работающие способы для борьбы с осенней хандрой

Психиатр Мещеряков: для борьбы с осенней хандрой нужно ложиться спать раньше

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Depositphotos

Россиянам, которые столкнулись с осенней хандрой, важно ложиться спать до 23 часов, чтобы в организме вырабатывался полезный гормон сна мелатонин. Об этом kp.ru рассказал психиатр Александр Мещеряков.

По его словам, этот гормон оказывает влияние на выработку гормона радости серотонина. Помимо этого, он советует заниматься физической активностью и чередовать ее с расслабляющими действиями. Например, принять ванну после йоги. Эксперт также рекомендует «зеркалить» радость.

«Встаньте или сядьте перед зеркалом, закройте глаза и вспомните что-то теплое, доброе и радостное. А потом откройте глаза, и вы увидите это в отражении, оно будет написано у вас на лице. И такой момент можно продлить и сохранить, улыбка останется внутренне с вами», — сказал Мещеряков.

Для борьбы с сезонной хандрой важно также наполнить дом уютом и теплыми ароматами и начать планировать что-то интересное.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что продукты, в которых содержатся витамины C, D и группы B, помогут справиться с осенней хандрой.

Ранее россияне оценили свое психоэмоциональное состояние.

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