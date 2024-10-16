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Около полутора миллиона человек в Газе страдают от недостатка питьевой воды

ООН: около 1,4 млн человек в секторе Газа страдают от недостатка воды и еды

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Mohammed Salem/Reuters

Около 1,4 млн человек в секторе Газа употребляют недостаточное количество еды и питьевой воды. Об этом говорится в очередном отчете сообщении Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН на оккупированных палестинских территориях.

По данным отчета, жители сектора сталкиваются с нехваткой воды не только для питья, но и для мытья, что увеличивает риск распространения заболеваний. 66% палестинцев сталкиваются с отсутствием безопасности при заборе воды, 35% с тем, что объекты системы водоснабжения выведены из строя или не работают. 1 млн человек живет в секторе Газа живет в условиях антисанитарии, сталкиваясь с экологическими угрозами в виде твердых отходов, стоков канализации и сточных вод в пределах 10 м от места своего проживания.

До этого США пригрозили Израилю ввести эмбарго на поставки оружия из-за гуманитарного кризиса в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября 2023 года в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

6 мая 2024 года Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа.

Ранее Израиль закрыл въезд генсеку ООН.

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