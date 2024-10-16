Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту 2,5 км

Извергающийся на Камчатке вулкан Карымский в среду утром выбросил столб пепла на высоту до 2,5 км над уровнем моря. Об этом сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

«Пепловый шлейф распространяется на 50 км к востоку-северо-востоку от вулкана. Умеренная активность вулкана продолжается. Взрывы пепла на высоту до 10 км над уровнем моря могут произойти в любое время», — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что активность вулкана может повлиять на полеты международных рейсов. Некоторым самолетам, вероятно, придется скорректировать свой маршрут.

Карымская сопка является действующим вулканом, расположенным в пределах Восточного хребта. Его высота составляет 1469 метров.

В сентябре произошел выброс пепла из другого вулкана на территории России. Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, выбросил пепел на высоту 3,5 километра.

Ранее вулкан Шивелуч выбросил ресуспендированный пепел.