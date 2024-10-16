На Алтае произошел пожар в ресторане

В ресторане, расположенном в Майминском районе республики Алтай, произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу регионального управления МЧС.

По информации ведомства, сигнал о возгорании поступил в 03:17 (23:17 мск 15 октября). Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил всю территорию заведения. Специалисты ликвидировали открытое горение. В тушении пожара задействованы 14 человек и четыре единицы техники.

Как заявили в пресс-службе, в результате ЧП никто не пострадал. Пять сотрудников ресторана самостоятельно эвакуировались благодаря срабатыванию в заведении пожарной сигнализации.

14 октября сообщалось, что в селе Капитоновка в Якутии загорелся склад цеха по производству сэндвич-панелей. По данным ведомства, пожар распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров. На месте работали более 40 спасателей и девять машин.

Ранее в концертном зале Самары произошел пожар.