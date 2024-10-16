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В Австралии закрыли городской пляж из-за неопознанных черных шаров

ТАСС: городской пляж Сиднея закрыли из-за сотен таинственных черных шаров

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Costas Baltas/Reuters

В австралийском Сиднее был закрыт городской пляж после обнаружения на берегу сотен небольших черных шаров неизвестного происхождения. Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили сотрудники местного муниципалитета, пляж Куджи «будет закрыт до тех пор, пока аварийным службам не удастся найти и собрать все выброшенные на берег черные шары неизвестного происхождения».

«Такое происшествие зафиксировано у нас впервые, и сейчас мы принимаем меры для безопасного сбора и вывоза обнаруженных объектов с пляжа, осматриваем окрестности», — уточнили местные власти.

Часть шаров уже собрали и отправили на изучение в управление охраны окружающей среды.

Недавно сообщалось, что во время шторма на берег Ялты выбросило яхту. Очевидцы засняли, как судно вынесло на Массандровский пляж. При этом яхта завалилась на левый бок. Позже на пляже в Анапе нашли обломки беcпилотника самолетного типа.

Ранее фотограф нашла на пляже кулон, которому может быть 2000 лет.

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