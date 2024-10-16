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Производитель зефира объяснил перееданием признаки отравления россиян

Фабрика «Сокол»: признаки отравления зефиром объясняются перееданием

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KoSvetok/Shutterstock/FOTODOM

Производящая зефир фабрика «Сокол» объяснила признаки отравления у потребителей возможным перееданием. Об этом, ссылаясь на письменное заявление фабрики, сообщает РБК.

В документе говорится, что в одном зефире содержится 16 грамм подсластителей-сахароспиртов. Из них мальтита — 14 грамм, сорбита — 2 грамма. В сутки допустимо употреблять не более 20 грамм мальтита и 40 грамм сорбита. При превышении этой нормы может возникнуть слабительный эффект.

Компания-производитель отметила, что такая важная для потребителей информация размещается непосредственно под наименованием продукта.

15 октября коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис заявил, что сведения об отравлениях зефиром, опубликованные в Telegram-каналах, не соответствуют действительности. Компания-производитель намерена обратиться в суд с иском о защите репутации.

12 октября россияне массово пожаловались на отравление зефиром.

Ранее врач объяснила причины массового отравления россиян зефиром.

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