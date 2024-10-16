Более 70% территории России уже покрыло снегом

Уже больше половины территории России покрыты снегом. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже 70-75% территории России покрыто снегом», — сказал Вильфанд.

Снег покрыл усыпал землю по всей территории Дальнего Востока, кроме Сахалина и Приморья. Зимняя погода уже пришла во многие регионы Сибири, за исключением Омской и Новосибирской областей.

Снег идет уже и на северном Урале, а также части регионов европейской части РФ: Архангельской области и Ненецком автономном округе.

14 октября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, в которых похолодает до минус 8-16°C. Он отметил, что в Якутии ночные температурные значения прогнозируются до 11-16°C мороза.

Даже в обычно самых теплых регионах ночные температуры опустятся до минус 5°C. На погоду повлияет североатлантический циклон, который синоптики в Европе назвали «Хельма».

Ранее в ЮАР объявили восьмой уровень опасности из-за снегопада.