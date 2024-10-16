Стало известно о судьбе младенца, брошенного матерью в турецком аэропорту

Ребенок, которого бросила мать в туалете аэропорта в Анталье, находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Генконсульства России в Анталье.

Мать ребенка находится в больнице вместе с ребенком, пояснил источник.

«Россиянам оказывается необходимая помощь, их здоровью ничего не угрожает», — уточнили в консульстве.

Незадолго до этого сообщалось, что в Турции в отношении матери ребенка завели уголовное дело.

14 октября стало известно, что в аэропорту Антальи в унитазе нашли новорожденного. Ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать — россиянку 2006 года рождения, находившуюся в Турции в качестве туристки.

По данным турецких СМИ, россиянка родила в туалете и бросила там ребенка. Новорожденный выжил, его нашла сотрудница аэропорта и сразу же обратилась в полицию. Женщину задержали спустя 12 минут.

Ранее в Англии годовалый ребенок пострадал из-за взрыва стиральной машины.