Задержан подозреваемый в попытке взорвать бизнесмена на юго-западе Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в попытке взорвать автомобиль бизнесмена на юго-западе Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Как заявили в ведомстве, задержанным оказался столичный житель 1973 года рождения.

15 октября в Москве неизвестные подбросили взрывчатку на машину владельца бара «Гадкий койот» Виктора Мишачева. Ее оставили на капоте, накрыв детской пеленкой. Когда предприниматель дотронулся до пеленки, произошел взрыв. Мужчина лишился части кисти, также пострадали его шестилетний сын и стоявший рядом сосед. Возбуждено уголовное дело.

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