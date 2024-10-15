В Краснодарском крае БПЛА повредил жилой дом

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Инцидент произошел около 22:00 мск. На месте происшествия начали работу специальные службы и правоохранительные органы. По имеющейся предварительной информации, пострадавших нет.

Кондратьев поручил главе района контролировать ликвидацию последствий инцидента и помочь жителям восстановить поврежденное имущество.

15 октября возле поселка Октябрьский примерно в 20 километрах от Белгорода беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал движущийся рейсовый автобус, ранения получили восемь пассажиров.

В этот же день сообщалось, что в Белгородском районе перекрыты несколько дорог, так как ВСУ с помощью дронов разбросали на дорогах противопехотные мины «лепесток».

Ранее на пляже в Анапе нашли обломки беспилотника.