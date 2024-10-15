Женщина получила минно-взрывную травму под Белгородом

В городскую больницу Белгорода обратилась женщина с минно-взрывной и баротравмой. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что ранения были получены в селе Новая Наумовка Белгородского района.

«В настоящее время женщина госпитализирована», — написал губернатор.

Он напомнил, что с 27 октября 2022 года решением оперштаба в Новой Наумовке действует режим ЧС, жителей из населенного пункта отселили.

Гладков призвал белгородцев воздержаться от поездок в те населенные пункты, въезд в которые закрыт или в которых действует режим ЧС.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.