Бросившая ребенка в туалете турецкого аэропорта россиянка объяснила свой поступок

Оставившая младенца в туалете аэропорта турецкой Антальи гражданка РФ на допросе объяснила свой поступок. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

В сообщении уточнили, что мать ребенка — Екатерина Бурназкина. После получения медицинской помощи в больнице женщина заявила правоохранителям, что не знала о беременности.

14 октября стало известно, что в аэропорту Антальи в унитазе нашли новорожденного. Ребенка экстренно госпитализировали, полицейским удалось задержать его мать — россиянку 2006 года рождения, которая приехала в Турцию, как туристка.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело.

Сейчас ребенок вместе с матерью находится в одном из медицинских учреждений Антальи, их здоровью ничего не угрожает. Генеральное консульство России принимает меры по оформлению ребенку необходимых документов и в целом держит вопрос на контроле.

Ранее сообщалось, что в Британии студентка родила ребенка втайне от его отца и закрыла младенца в чемодане.