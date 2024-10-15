Глава СК поручил завести дело после осквернения мемориала в Болгарии

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника советским воинам в столице Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

«Бастрыкин поручил <…> возбудить <…> дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что вандалы осквернили могилу советских воинов, которая находится в квартале Лозенец в Софии. Неизвестные облили памятник краской и повредили изображение на барельефе.

Посол России Элеонора Митрофанова заявила, что в связи с инцидентом была направлена официальная нота в МИД Болгарии. В послании выразили озабоченность из-за продолжающегося глумления над монументами общей истории двух стран. Дипломат выразила надежду, что болгарские правоохранители проведут тщательное расследование инцидента, найдут виновных и накажут их по закону.

Ранее в Хельсинки осквернили памятник советским воинам.