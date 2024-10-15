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Собчак дала совет мэру Екатеринбурга, куда потратить деньги от туристического налога

Собчак призвала мэра Екатеринбурга потратить деньги от турналога на уборку улиц

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Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале предложила мэру Екатеринбурга Алексею Орлову потратить деньги от туристического налога «на нормальную уборку улиц».

«От себя предложу мэру Екатеринбурга потратить деньги на нормальную уборку, а то он пообещал убирать город «не хуже», чем прошлой зимой», — написала Собчак.

Она напомнила, что прошлой зимой прокуратура внесла представление Орлову об устранении нарушений содержания улично-дорожной сети города. Тогда Орлов пообещал «лично проверить результаты уборки от снега» и призвал жителей Екатеринбурга сообщать о проблемных местах в свой Telegram-канал.

Так Собчак прокомментировала заявление Орлова о введении в Свердловской области с 1 января 2025 года туристического налога в размере 100 рублей. По данным градоначальника, средства будут направлены на развитие внутреннего туризма, а также «установку знаков туристской навигации, теплые туалеты, поддержку событийных мероприятий».

Ранее Орлов заявил, что в Екатеринбурге снизят стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей.

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