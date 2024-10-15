«Оказалась квадроберной»: в Екатеринбурге накрыли бордель с масками животных внутри

В Екатеринбурге правоохранители накрыли бордель, который владельцы маскировали пол массажный салон. Об этом сообщает Е1.

Полицейские наведались в заведение на улице Цвиллинга вместе с местными активистами. Правоохранители вошли в «массажный салон» после того, как один из общественников передал деньги работницам.

Как заявила администратор, в их салоне делают только массаж. В помещениях нашли настольные игры, нижнее белье и маски кошек и кроликов.

«Проститутошная оказалась квадроберной», – поделились корреспонденты.

Исходя из документации, в салоне работали около десяти женщин. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Известно, что ранее полицейские уже проводили рейд в этом заведении и его закрывали, но спустя некоторое время его снова открыли.

До этого в Череповце ликвидировали бордель, который работал под вывеской спа-салона. Заведение проработало пять месяцев, за это время владельцы получили прибыль в размере около 2,5 миллионов рублей.

Ранее притон с проститутками накрыли в квартире в центре Петербурга.