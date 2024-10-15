В сети появилось видео насильственной мобилизации водителя в Одесской области

На Украине сотрудники территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) скрутили водителя фургона, который привез продукты. Видеозапись насильственной мобилизации опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Инцидент произошел в Беляевке Одесской области.

15 октября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал средства массовой информации придерживаться официальных источников при освещении мобилизации и избегать непроверенной и эмоционально окрашенной информации из соцсетей. Регулятор подчеркнул, что СМИ не должны провоцировать негативное отношение к мобилизации и демонизировать деятельность ТЦК.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Кроме того, они начали устраивать облавы на городских рынках Украины. Сообщалось, что мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине назвали причину массовых облав сотрудников военкоматов.