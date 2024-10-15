Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчину, спасенного в Охотском море, могут заключить под стражу

Shot: спасенного в Охотском море мужчину могут заключить под стражу

Спасенного в Охотском море Михаила Пичугина могут заключить под стражу, если следователи установят, что в лодке не было необходимого оборудования. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, в случае признания Пичугина виновным ему может грозить до семи лет тюрьмы. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Если правоохранители установят, что Пичугин не подготовил судно должным образом, ему могут предъявить обвинение.

«Прокуратура и следователи в ближайшее время намерены выяснить, находились ли на лодке <...> связь для информирования о ЧП, рации, красная ракета, спасательные жилеты и многое другое, что установлено правилами выхода в море», — говорится в сообщении.

До этого спасенного после двухмесячного дрейфа в Охотском море рыбаками Михаила Пичугина доставили в Магадан. Сейчас он находится в реанимации.

Лодка, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее происшествие прокомментировала близкая подруга спасенного в Охотском море мужчины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами