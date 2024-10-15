Мужчину, спасенного в Охотском море, могут заключить под стражу

Спасенного в Охотском море Михаила Пичугина могут заключить под стражу, если следователи установят, что в лодке не было необходимого оборудования. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Telegram-канала, в случае признания Пичугина виновным ему может грозить до семи лет тюрьмы. После инцидента было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ. Если правоохранители установят, что Пичугин не подготовил судно должным образом, ему могут предъявить обвинение.

«Прокуратура и следователи в ближайшее время намерены выяснить, находились ли на лодке <...> связь для информирования о ЧП, рации, красная ракета, спасательные жилеты и многое другое, что установлено правилами выхода в море», — говорится в сообщении.

До этого спасенного после двухмесячного дрейфа в Охотском море рыбаками Михаила Пичугина доставили в Магадан. Сейчас он находится в реанимации.

Лодка, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее происшествие прокомментировала близкая подруга спасенного в Охотском море мужчины.