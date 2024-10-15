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Власти Казани опровергли запрет на передвижение на старых авто во время саммита БРИКС

Мэрия Казани: запрета на передвижение на старых авто в период саммита БРИКС нет

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В мэрии Казани опровергли сообщения СМИ о том, что работников местных предприятий попросили 22-24 октября, когда пройдет саммит БРИКС, не ездить на старых автомобилях, чтобы не портить облик города. Об этом сообщает РБК.

«Насколько я знаю, никакого запрета на передвижение на старых машинах и мотоциклах нет. У нас таких запретов нет», — сказал изданию «Подъем» глава информационно-аналитического управления мэрии Казани Владимир Казанцев.

До этого издание 116.ru сообщило, что сотрудникам нескольких предприятий Казани посоветовали на период проведения международного саммита сократить использование личных авто и добираться на работу на общественном транспорте. Также студентов одного из казанских техникумов призвали не ездить на «ведрах с громкой музыкой, низкой посадкой и глушителем».

XVI саммит БРИКС в Казани стартует 22 октября. Сообщалось, что лидеры более 30 стран уже подтвердили свое участие в мероприятии. Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

Ранее политолог объяснил, почему саммит БРИКС в Казани — крайне важное событие для России.

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