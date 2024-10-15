МАК после крушения Ми-8 на Камчатке рекомендовал занятия для экипажей вертолетов

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке рекомендовал провести занятия для экипажей вертолетов. Об этом сказано в отчете организации, передает РИА Новости.

«Провести занятия: по анализу метеоусловий и порядку принятия решения на выполнение полета», — говорится в сообщении.

МАК предложил уделить особое внимание порядку вывода ВС из необычного углового положения с использованием основных пилотажных приборов.

Во вторник, 15 октября, стало известно, что причиной крушения вертолета Ми-8 «Витязь-аэро» на Камчатке 31 августа могли стать непогода в горах и неготовность экипажа к полету.

31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Его обломки нашли 1 сентября в районе горного массива Вачкажец. Всего на борту было 22 пассажира, никто из них спасти не удалось.

Ранее по факту крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз.