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МАК после крушения Ми-8 на Камчатке рекомендовал занятия для экипажей вертолетов

МАК рекомендовал организовать занятия экипажам вертолетов после крушения Ми-8

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МЧС России

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) после крушения вертолета Ми-8 на Камчатке рекомендовал провести занятия для экипажей вертолетов. Об этом сказано в отчете организации, передает РИА Новости.

«Провести занятия: по анализу метеоусловий и порядку принятия решения на выполнение полета», — говорится в сообщении.

МАК предложил уделить особое внимание порядку вывода ВС из необычного углового положения с использованием основных пилотажных приборов.

Во вторник, 15 октября, стало известно, что причиной крушения вертолета Ми-8 «Витязь-аэро» на Камчатке 31 августа могли стать непогода в горах и неготовность экипажа к полету.

31 августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8. Его обломки нашли 1 сентября в районе горного массива Вачкажец. Всего на борту было 22 пассажира, никто из них спасти не удалось.

Ранее по факту крушения Ми-8 на Камчатке назначили более ста экспертиз.

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