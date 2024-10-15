На пляже в Анапе нашли обломки беспилотника

Обломки беспилотника самолетного типа нашли на пляже в Анапе в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«На пляже на Пионерском проспекте нашли, предположительно, обломки беспилотника самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спецслужбы уже начали проверку обломков.

Министерство обороны России ранее сообщило, что средствами противовоздушной обороны были сбиты управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции и 43 беспилотника самолетного типа. Кроме того, силы ПВО РФ сбили два дрона ВСУ в Белгородской области около 11:00.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгородской области ВСУ сбросили на дом взрывное устройство.