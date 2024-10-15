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В Петербурге школьница впала в кому после ДТП на Дворцовой набережной

78.ru: в центре Петербурга водитель сбил подростка на зебре

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Haggardous50000/Shutterstock

В Петербурге девушка оказалась в больнице после того, как решила перебежать дорогу. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Дворцовой набережной. По данным источника, 17-летняя гражданка Киргизии бежала по зебре, но в какой-то момент ее сбил автомобиль марки Skoda.

На кадрах с места инцидента заметно, как школьница несколько раз перевернулась в воздухе и резко упала на асфальт. Сам водитель остановился.

Приехавшие на место медики госпитализировали подростка с многочисленными травмами, среди которых – черепно-мозговая травма и перелом основания черепа.

«В критическом состоянии ее доставили в больницу, где в состоянии комы подключили к аппарату искусственной вентиляции легких», – сообщается в публикации.

На данный момент пациентка находится в реанимации.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в отношении водителя иномарки уже возбудили дело по статье о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Ставрополе машина скорой помощи перевернулась в ДТП, пострадали три человека.

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