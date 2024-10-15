Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Клишас: СФ рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов 23 октября

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Совет Федерации на заседании 23 октября рассмотрит закон о борьбе с легализацией в России мигрантов благодаря фиктивным бракам. Об этом сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Сенатор выразил уверенность, что его коллеги поддержат закон.

Во вторник, 15 октября, Госдума в III чтении приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, решение было принято единогласно. Также председатель Госдумы добавил, что законопроект предусматривает возможность аннулирования выданного иностранному гражданину разрешения на временное проживание (РВП), если его брак был признан недействительным.

В конце сентября Володин заявил, что ужесточение требований к условиям получения РВП для иностранцев сделает фиктивные браки бесполезными.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за фиктивный брак.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами