Совфед рассмотрит закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

Совет Федерации на заседании 23 октября рассмотрит закон о борьбе с легализацией в России мигрантов благодаря фиктивным бракам. Об этом сообщил глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас, передает РИА Новости.

Сенатор выразил уверенность, что его коллеги поддержат закон.

Во вторник, 15 октября, Госдума в III чтении приняла законопроект о борьбе с фиктивными браками мигрантов. По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, решение было принято единогласно. Также председатель Госдумы добавил, что законопроект предусматривает возможность аннулирования выданного иностранному гражданину разрешения на временное проживание (РВП), если его брак был признан недействительным.

В конце сентября Володин заявил, что ужесточение требований к условиям получения РВП для иностранцев сделает фиктивные браки бесполезными.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за фиктивный брак.