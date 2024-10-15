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Власти Украины призвали СМИ освещать силовую мобилизацию безэмоционально

На Украине регулятор призвал СМИ освещать силовую мобилизацию без эмоций

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины призвал средства массовой информации придерживаться официальных источников при освещении мобилизации и избегать непроверенной и эмоционально окрашенной информации из соцсетей. Об этом сообщает ТАСС.

«Нацсовет призывает СМИ корректно и профессионально подходить к освещению чувствительных тем, в частности, процесса мобилизации и деятельности ТЦК (аналог военкоматов на Украине — прим. ред)», — отмечается в сообщении регулятора.

Нацсовет также призвал журналистов использовать данные исключительно из «официальных и достоверных» источников и тщательно проверять информацию, связанную с мобилизацией. В совете отметили, что большое количество сообщений об инцидентах поступает из соцсетей, где трудно проверить достоверность событий. Журналистам порекомендовали «максимально осторожно» использовать цитаты в спорных ситуациях, когда представители ТЦК задерживают человека, чтобы избегать чрезмерной эмоциональности.

Также в Нацсовете подчеркнули, что СМИ не должны провоцировать негативное отношение к мобилизации и демонизировать деятельность ТЦК.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Так, украинские военкомы и полиция организовали рейды в торгово-развлекательных центрах и клубах на Западной Украине. Кроме того, они начали устраивать облавы на городских рынках Украины. Сообщалось, что мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов.

Ранее на Украине назвали причину массовых облав сотрудников военкоматов.

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