В Омске суд арестовал граждан Бангладеш за пересечение границы России

Суд в Омске приговорил к 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении шестерых граждан Бангладеш, которые в мае текущего года незаконно пересекли границу Российской Федерации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба омских судов.

По данным суда, ночью 22 мая иностранцы Ислам М., Мондола А., Мондоль М., Раба А., Рахаман М. и Хоссен Х., предварительно сговорившись друг с другом, незаконно пересекли российскую госграницу в Исилькульском районе Омской области.

Все шестеро были задержаны сотрудниками регионального пограничного управления Федеральной службы безопасности России.

В сентябре в Казахстане арестовали российского гражданина, который незаконно пересек границу страны. В суде заявили, что мужчина не имеет постоянного места жительства, родственников, постоянно проживающих на территории Казахстана и являющихся гражданами республики.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил высылать из РФ нарушивших законы мигрантов.