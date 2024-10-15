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Главврач рассказал о состоянии спасенного в Охотском море мужчины

И.о. главврача Леднев: опасности для спасенного в Охотском море мужчины нет

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Исполняющий обязанности главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев сообщил, что состояние спасенного в Охотском море Михаила Пичугина не вызывает опасений. Его слова передает ТАСС.

По словам медика, Пичугин находится в стабильном состоянии, опасности для его жизни сейчас нет.

«Врачи провели первый осмотр. <...> в целом сейчас пострадавший находится в надежных руках, и опасности для его жизни нет. Он доставлен в палату интенсивной терапии, ему назначены все необходимые обследования», — поделился Леднев.

9 августа мужчина вместе с братом и племянником отправился на лодке катамаранного типа от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Вскоре с ними потеряли связь, а спустя три дня они так и не появились в назначенном месте. Поисковая операция длилась больше месяца, но обнаружить пропавших так и не удалось.

Нашли лодку лишь 14 октября у берегов Камчатки в акватории Охотского моря. Судно заметили рыбаки. На борту находился Михаил Пичугин, пробывший в открытом море 67 дней. 46-летний мужчина за время своего дрейфа потерял 50 килограммов, но, в отличие от своих родственников, выжил.

Ранее стало известно, что чудом спасенный с катамарана сахалинец может лишиться свободы.

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