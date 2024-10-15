Синоптик раскрыл, ждать ли москвичам следующих снегопадов в ближайшее время

В понедельник Москву накрыли снег с дождем, однако это кратковременное явление. В ближайшие дни жителей столицы ждет типичная осенняя погода. Об этом в беседе с Life сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, погода в Московском регионе на этой неделе будет изменчивой, но в итоге порадует.

«Этот снег не в зиму, он не будет лежать и растает уже в среду. Температура воздуха в Москве и области — от 0°C до +2°C. Ветер плотный, юго-восточный. Ко вторнику снег прекратится, будет дождь. Температура — около +6°C», — рассказал Ильин.

Он добавил, что со среды температура воздуха в Москве и области будет приближаться к климатической норме. К выходным столбики термометров могут подняться до +7...+13°C в дневное время. Ночью ожидается не ниже +2°C.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, в которых похолодает до -8...-16°C. Он отметил, что в Якутии ночные температурные значения прогнозируются до 11-16°C мороза.

Ранее синоптик рассказал, что после дождя и снега в Москву придет бабье лето.