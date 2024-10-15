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В правительстве Украины оценили количество газа перед зимой

Шмыгаль: в хранилищах Украины находится 12,2 млрд кубометров газа

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Для прохождения отопительного сезона в хранилищах Украины накоплено достаточно газа. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на данный момент в газовых хранилищах страны находится 12,2 миллиарда кубометров газа. Также он отметил, что все девять энергоблоков АЭС, доступных для использования правительством Украины, в настоящее время работают на полную мощность.

В начале сентября глава компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов заявил, что Украина накопила достаточно газа к отопительному сезону. По его сведениям, для прохождения зимы стране необходимы 13,2 млрд кубометров газа.

10 октября ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков выразил мнение, что в настоящее время Украина более-менее готова к предстоящему отопительному сезону за счет падения потребления. По его данным, в хранилищах Украины сейчас чуть больше десяти миллиардов кубов газа, что мало, в сравнении с предыдущими отопительными сезонами (порядка 17-18 млрд кубов).

Ранее сообщалось о планах Украины закупать газ в ЕС с осени.

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