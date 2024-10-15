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Адвокат рассказал, чем планирует заниматься вышедший на свободу отец Маши Москалевой

Освободившийся отец Маши Москалевой планирует остаться в России

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Личный архив

Отец Маши Москалевой Алексей, осужденный по статье о дискредитации российской армии, вышел на свободу и планирует жить со своей дочерью «обычной жизнью». Об этом «Газете.Ru» рассказал его адвокат Владимир Билиенко.

«Действительно, вышел. Маша его встретила. Сейчас они поедут домой, будут жить вместе. Нормально [себя чувствует], держится. Все нормально. Я так понимаю, что [планирует заниматься] обычной, нормальной жизнью, которая была у него до посадки», — сказал он.

По данным Билиенко, Москалев не планирует уезжать из России после освобождения.

Правоохранительные органы обратили внимание на семью Алексея Москалева в апреле 2022 года, когда его 13-летняя дочь Маша нарисовала антивоенный рисунок на уроке ИЗО в школе. Ее отца вызвали в школу, откуда вместе с девочкой его забрали в отдел полиции.

В конце 2022 года в отношении мужчины возбудили уголовное дело о дискредитации армии из-за постов в социальных сетях. Тогда Москалев сбежал из-под домашнего ареста, но спустя несколько дней его задержали в Минске и передали в Россию.

За попытку скрыться от следствия 1 марта 2023 Москалева задержали и отправили в ИВС. Алексей воспитывал Марию один. Мать девочки отказывалась брать дочь на воспитание и написала заявление о помещении ребёнка в в социально-реабилитационный центр, но позже забрала дочь к себе.

В том же месяце Москалева приговорили к двум годам колонии, но позднее срок сократили до 1 года 10 месяцев.

Ранее комика Дмитрия Гаврилова оштрафовали за дискредитацию российской армии.

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