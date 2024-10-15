Курьер с электрошокером ограбил открывшую ему дверь петербурженку

Житель Ленинградской области ограбил петербурженку, заглянув к ней в квартиру в качестве курьера. Об этом сообщает 47news.

На днях работающий в популярной службе доставки мужчина привез заказ в квартиру на Комендантском проспекте. Дверь ему открыла девушка с iPhone в руках. Курьер стал угрожать хозяйке электрошокером и отобрал у нее гаджет. 19-летний гость, в этот момент находившийся в квартире, не смог помочь пострадавшей.

14 октября по подозрению в ограблении на Красногвардейской площади задержали 26-летнего жителя приозерского поселка Сосново. Возбуждено уголовное дело о разбое. До сих пор он в поле зрения правоохранителей не попадал. Сейчас мужчина находится под стражей, обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее грабитель выдал себя за курьера и напал с сообщниками на женщину, ожидавшую доставки.