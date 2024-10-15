Близкая подруга спасенного в Охотском море мужчины: «Все в шоке»

Всех близких, родственников и друзей мужчины, которого спасли после двух месяцев дрейфа в открытом Охотском море, шокировало случившееся. Об этом 360.ru рассказала близкая подруга семьи мужчины Наталья Корытова.

«Словами не передать. В шоке все», — призналась женщина.

Напомним, лодка, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Кубани у судна с ребенком на борту оторвался винт в трех километрах от суши.