Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Близкая подруга спасенного в Охотском море мужчины: «Все в шоке»

360.ru: подруга семьи спасенного в Охотском море рассказала о всеобщем шоке

close
Телеграм-канал «Kamchatka_life.ru»

Всех близких, родственников и друзей мужчины, которого спасли после двух месяцев дрейфа в открытом Охотском море, шокировало случившееся. Об этом 360.ru рассказала близкая подруга семьи мужчины Наталья Корытова.

«Словами не передать. В шоке все», — призналась женщина.

Напомним, лодка, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил один мужчина, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Кубани у судна с ребенком на борту оторвался винт в трех километрах от суши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами