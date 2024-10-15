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В Москве мигрант помогал мошенникам похищать деньги у пенсионеров

В Москве задержали мошенника, похитившего 9 млн рублей у пенсионера

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Москве сотрудники полиции задержали пособника телефонных мошенников, который помог украсть у пенсионера 9 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

С заявлением в правоохранительные органы обратился 65-летний житель столицы. Мужчина сообщил, что в течение месяца общался с неизвестными, которые под предлогом инвестиций выманили у него все накопления. Потерпевший увидел рекламу о выгодном вложении денежных средств, сделал заявку на обратный звонок для уточнения информации.

Вскоре с мужчиной связался якобы сотрудник дочерней фирмы крупной инвестиционной компании и пригласил его в офис. Приехав по указанному адресу, россиянин пообщался с молодым мужчиной и принял решение открыть брокерский счет. На протяжении месяца он переводил деньги, а когда решил вывести их, он обнаружил, что в инвестиционном приложении нет такой функции, а консультант перестал отвечать на телефонные звонки.

Вспомнив адрес офиса «брокеров», мужчина обратился в полицию, подозреваемого в мошенничестве удалось задержать, им оказался 23-летний гражданин Молдовы. Возбуждено уголовное дело, общий ущерб составил 9 млн рублей.

Ранее москвичка отправила аферистам более 20 млн рублей, поверив «сотрудникам ФСБ».

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