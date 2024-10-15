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Уралец избил бывшую сожительницу железным совком, поссорившись из-за воспитания детей

Избившего железным совком экс-сожительницу челябинца приговорили к году колонии

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Shutterstock

В Челябинской области Кусинский районный суд признал 45-летнего мужчину виновным в нанесении побоев и угрозе в совершении тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно материалам дела, в апреле 2024 года житель поселка Магнитка поссорился с бывшей сожительницей из-за воспитания совместных детей. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и перешел границы: он напал на женщину, ударил ее по лицу, размахивал перед ней ножом и приставлял его к ее горлу. В конце агрессор ударил потерпевшую по голове железным совком.

На момент инцидента мужчина был осужден по статье УК РФ «Истязания» и отбывал наказание в виде ограничения свободы, но выводов не сделал. В итоге суд отправил уральца за вменяемые ему преступления в исправительную колонию общего режима на один год.

Ранее кировчанку приговорили к уголовному сроку за истязание дочери-первоклассницы.

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